https://static.news.ru/photo/81339eaa-28d4-11ea-8a20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Юрий Лоза заявил, что попавший на видео танец официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на новогоднем корпоративе дарит «только положительные эмоции».

По его словам, она может позволить себе выкладывать подобные видео. Он отметил, что Захарова «достаточно молодая женщина» без лишнего веса и с хорошей фигурой.

Это создает только положительные эмоции у народа – смотрят на людей, которые приближены к власти, а они еще и выглядят хорошо, — передаёт «Взгляд» слова Лозы.

Кроме того, по его мнению, желающий сравнить Захарову с кем-то из зарубежных политиков, скорее всего, найдёт «какую-нибудь страшную, толстую женщину», занимающую руководящую должность в другой стране.

Вон какие у нас замечательные, а у них толстые и противные, — предположил Лоза реакцию зрителей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова и её заместитель Евгений Воронин открыли новогоднюю вечеринку сотрудников департамента информации и печати МИД РФ зажигательным танцем.