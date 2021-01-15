Лукашенко сравнил сотрудников государственных СМИ с силовиками

https://static.news.ru/photo/8f6c4bd6-5815-11eb-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: imago stock&people/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил смелость журналистов и операторов государственных СМИ, «ставших в один ряд с силовиками» после выборов президента страны в августе 2020 года. 16 января политик провёл торжественный приём по случаю старого Нового года. По его словам, представители средств массовой информации в непростой для республики период встали на «путь борьбы».

Борьбы на пределе своих возможностей, вопреки угрозам жизни и здоровью. Особенно отмечу профессионализм и смелость наших журналистов и операторов, которые стали в один ряд с силовиками. <...> Красивое слово «фейк» — это обычная ложь, а постправда — самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как и прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику, — цитирует главу РБ портал БелТА.

Лукашенко отметил, что не меньшей смелостью могут похвастаться белорусские спортсмены, артисты, врачи, педагоги и госслужащие. В ходе праздничного вечера он вручил ордена, медали и благодарности президента государственным деятелям, актёрам и сотрудникам государственных СМИ. Лидер добавил, что соотечественникам необходимо научиться различать добро и зло.

Президент также заявил, что стране «фактически объявили войну» из-за того, что она проводит независимую политику. По его словам, ещё пару лет назад он говорил, что белорусское государство будут «пробовать на зуб», проверяя, достойно ли оно независимости. Он уверен, что время дало ответ — достойны.

Ранее Лукашенко рассказал, что протесты против фальсификации результатов голосования за кандидатов в руководители РБ и насилия силовиков в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на этих выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он, писал NEWS.ru. В республике с начала августа 2020 года продолжаются шествия недовольных.