Лукашенко счёл логичным желание белорусов жить в безопасности

https://static.news.ru/photo/298674e2-83ec-11eb-a312-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Стремление жителей Белоруссии жить в безопасности и стабильности логично, рассказал 13 марта журналистам лидер государства Александр Лукашенко, комментируя результаты недавнего социологического исследования. Он выразил уверенность в том, что в стране подавляющее большинство — это здравые люди.

То, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня не было неожиданно. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили. Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, поняли, что могут потерять. Поэтому люди озаботились безопасностью и стабильностью, — цитирует президента страны БелТА.

Во время опроса 72,9% респондентов заявили, что именно порядок и безопасность — достижения РБ — нужно сохранить, 57,3% участников исследования считают, что важнее всего суверенитет и независимость. Социологи побеседовали с 10 тысячами граждан республики в 108 населённых пунктах.

В обозримом будущем Белоруссию ещё попытаются «подорвать изнутри», как делали это после выборов главы государства в 2020 году. В таком случае силовикам придётся защищать страну, предупредил Лукашенко. Он высказал мнение, что внешние силы в ходе многомесячных массовых протестных акций белорусов «попробовали на зуб», однако «зуб сломали». Но несмотря на это, уверен лидер, и впредь «на все зубы будут пробовать, и будут пробовать изнутри».

В Белоруссии больше семи месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих. Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась, они приобрели малочисленный и локальный характер.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее NEWS.ru писал, что спецслужбы республики заявили о готовящихся в стране новых протестах, в рамках которых должны состояться различные провокации. По словам главы Комитета госбезопасности Белоруссии Ивана Тертеля, уже известны конкретные лица, которые собираются устроить протестные движения в стране.