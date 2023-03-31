Лукашенко оценил шансы своих детей занять пост президента Лукашенко заявил, что его дети не будут президентами

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его дети не возглавят государство. В ходе послания народу и Национальному собранию он призвал прекратить разговоры о преемниках из семьи. При этом он добавил, что вместе с соратниками не собирается отдавать свои «завоевания».

Я не видел этой жизни, кроме своей Беларуси. Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, о преемственности: мои дети президентами не будут. Вы должны это помнить, не обсасывать и не говорить на эту тему, — заявил президент.

Лукашенко также рассказал о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным на тему отправки ядерного оружия в Белоруссию. Он подчеркнул, что речь шла именно о возвращении арсеналов, которые были выведены с территории республики после обретения независимости.

По словам Лукашенко, он целенаправленно активизировал переговоры с Путиным по этому вопросу.

Ранее белорусский лидер заявил во время беседы с духовником Свято-Елисаветинского монастыря протоиереем Андреем Лемешонком, что он будет жить дальше, несмотря на то что его оппоненты открывают у него новые болезни. По словам главы республики, такие высказывания им выйдут боком.