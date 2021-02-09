Лукашенко: протестующие должны компенсировать повреждения имущества Минска

https://static.news.ru/photo/5cc7e636-6ad0-11eb-9038-96000091f725_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие в Минске повредили городское имущество и должны компенсировать это.

Такое заявление он сделал на встрече с председателем Минского горисполкома Владимиром Кухаревым, передаёт БелТА.

Компенсировали ли они (протестующие. — NEWS.ru) городу то, что сломали? Компенсировали ли они эти свои деяния? Это же денег стоило всё восстанавливать. Поэтому здесь спуску никакого не должно быть, — сказал он.

Политик отметил, что руководство столицы должно «вынести уроки» из прошедших акций протеста против главы государства. При этом он не рассказал, какие именно повреждения активисты нанесли инфраструктуре белорусской столицы.

Как писал NEWS.ru, ранее на встрече со студентами Лукашенко объявил о том, что никого не боится и что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.

В Белоруссии почти полгода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.