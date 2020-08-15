Лукашенко прокомментировал угрозы в адрес военнослужащих

Белорусские военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя угрозы в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.
В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнём! — сказал глава государства на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики.
Лукашенко также добавил, что те, кто угрожают семьям и детям, просто не понимают, что может произойти. Он отметил, что не нужно выставлять вперёд «девчонок и угрожать семьям». Поэтому он пока просит не трогать ни в чём не повинных людей.
Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками, — цитирует президента БелТА.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что некие силы раскачивают обстановку в стране. По его словам, у протестующих «ничего не получится». Он уверен, что власти республики смогут удержать ситуацию. По его словам, государство, которое находится в центре Европы, должно быть готово в любой момент ответить на вызовы.
Как писал NEWS.ru, 15 августа Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину. В разговоре они выразили уверенность, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».
В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции, которые сопровождаются жёсткими задержаниями. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.