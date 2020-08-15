Лукашенко прокомментировал угрозы в адрес военнослужащих

https://static.news.ru/photo/99c0560a-df01-11ea-990a-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Белорусские военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя угрозы в адрес военнослужащих, правоохранителей и их семей.

В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии. Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнём! — сказал глава государства на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны республики.

Лукашенко также добавил, что те, кто угрожают семьям и детям, просто не понимают, что может произойти. Он отметил, что не нужно выставлять вперёд «девчонок и угрожать семьям». Поэтому он пока просит не трогать ни в чём не повинных людей.

Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками, — цитирует президента БелТА.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что некие силы раскачивают обстановку в стране. По его словам, у протестующих «ничего не получится». Он уверен, что власти республики смогут удержать ситуацию. По его словам, государство, которое находится в центре Европы, должно быть готово в любой момент ответить на вызовы.

Как писал NEWS.ru, 15 августа Лукашенко позвонил президенту России Владимиру Путину. В разговоре они выразили уверенность, что «все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы».

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции, которые сопровождаются жёсткими задержаниями. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.