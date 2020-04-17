Лукашенко призвал возобновить учебный процесс в школах

https://static.news.ru/photo/b3d8bd50-8085-11ea-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/Xinhua/Global Look Press

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости начать возобновлять учебный процесс в школах со следующей недели. Он подчеркнул, что возвращать несовершеннолетних за парты стоит «медленно, спокойно».

По словам Лукашенко, в деревнях республики проблем нет — острые респираторные вирусные инфекции уже закончились. Кроме того, тем, кто работает на посевной, нужно куда-то «девать детей».

Поэтому могут где-то заниматься — пусть занимаются. Надо постепенно начинать учиться. Надо раскручивать этот процесс, — сказал белорусский политик.

Лукашенко отметил, что в городе на «медленное втягивание детей» в образовательный процесс уйдёт около недели, передаёт БелТА.

Из-за коронавируса в школах республики были продлены весенние каникулы. В ходе визита в Гродненскую область Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия «пока справляется» с ситуацией, вызванной пандемией, писал NEWS.ru.