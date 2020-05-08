Лукашенко призвал не осуждать Минск из-за проведения парада Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом не осуждать белорусов за проведение парада Победы в условиях пандемии. По его словам, 9 мая для страны священная дата, поэтому мысль о том, что мероприятие придётся перенести, была недопустима.
Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни, — подчеркнул белорусский лидер.
По словам Лукашенко, современная Белоруссия помнит подвиг погибших за родину. Их мужество стало страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей, отметил Лукашенко.
Ранее NEWS.ru писал, что военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который прошёл 9 мая в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве. Россию на мероприятии представил посол Дмитрий Мезенцев.
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