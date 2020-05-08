Лукашенко призвал не осуждать Минск из-за проведения парада Победы

https://static.news.ru/photo/302606f0-91e9-11ea-8995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wei Zhongjie/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с призывом не осуждать белорусов за проведение парада Победы в условиях пандемии. По его словам, 9 мая для страны священная дата, поэтому мысль о том, что мероприятие придётся перенести, была недопустима.

Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы — мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни, — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Лукашенко, современная Белоруссия помнит подвиг погибших за родину. Их мужество стало страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей, отметил Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что военный парад к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, который прошёл 9 мая в Минске, стал единственным на постсоветском пространстве. Россию на мероприятии представил посол Дмитрий Мезенцев.