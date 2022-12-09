«Пришел пешком»: Лукашенко на саммите ЕАЭС о сломавшемся Mercedes Лукашенко на саммите ЕАЭС рассказал, что у него не завелся Mercedes

Фото: Сайт Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС рассказал своему киргизскому коллеге Садыру Жапарову, что у него не завелся автомобиль Mercedes, передает Sputnik Киргизия. По его словам, из-за этого пришлось прийти на встречу пешком.

Я не опоздал? Mercedes слабо заводится, пешком пришел, — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин прилетел 9 декабря в Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза. Также на полях саммита у него запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Саммит стартует в столице Киргизии 9 декабря в узком и расширенном составе.

По словам помощника главы государства по международным делам Юрия Ушакова, Путин в ходе выступления на расширенном заседании намерен оценить текущий этап интеграции и определить актуальные задачи на пути дальнейшего развития ЕАЭС. Кроме того, президент обозначит ключевые приоритеты российского председательства на 2023 год.

Ушаков допустил, что на полях саммита может быть затронута тема «тройственного газового союза» с участием РФ, Казахстана и Узбекистана.