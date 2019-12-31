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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с поручением обеспечить поставки нефти из альтернативных источников в страну. Для этого предлагается использовать газопровод «Дружба».

Об этом рассказал председатель государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков, передаёт БелТа. Кроме того, поставки топлива требуется реализовать из балтийских портов пор железной дороге.

Также политик потребовал в течение нескольких часов завершить переговоры с российской стороной о поставке нефти для нормальной работы двух НПЗ.

Как ранее писал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре вернулись к теме поставок нефти. Общение на эту тему стало продолжением разговора, начатого накануне.