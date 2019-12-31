Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с поручением обеспечить поставки нефти из альтернативных источников в страну. Для этого предлагается использовать газопровод «Дружба».
Об этом рассказал председатель государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков,
Также политик потребовал в течение нескольких часов завершить переговоры с российской стороной о поставке нефти для нормальной работы двух НПЗ.
Как ранее писал NEWS.ru, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре вернулись к теме поставок нефти. Общение на эту тему стало продолжением разговора, начатого накануне.
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