Лукашенко поручил модернизировать нормативную базу по охране правопорядка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усовершенствовать нормативно-правовую базу по охране общественного порядка. С такой инициативой он выступил во время совещания с коллективом МВД.
Белорусский лидер отметил, что требуется оперативно проработать инициативу, чтобы можно было внести соответствующее предложение в парламент для изменения законодательства.
А ребятам в МВД и в городе [Минске] побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили, — цитирует Лукашенко БелТА.
Он добавил, что необходимо также на законодательном уровне увеличить круг полномочий и пересмотреть условия работы помощников президента — инспекторов по регионам.
Для того чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы, — заявил Лукашенко, отметив, что работу «надо выполнить быстро».
Как писал NEWS.ru, Белоруссия ограничила 29 октября въезд через наземные пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы и Польши. Погранкомитет сообщает, что эта мера принята из-за эпидемической обстановки.