Лукашенко поручил модернизировать нормативную базу по охране правопорядка

https://static.news.ru/photo/72e80124-1aaa-11eb-b1be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости усовершенствовать нормативно-правовую базу по охране общественного порядка. С такой инициативой он выступил во время совещания с коллективом МВД.

Белорусский лидер отметил, что требуется оперативно проработать инициативу, чтобы можно было внести соответствующее предложение в парламент для изменения законодательства.

А ребятам в МВД и в городе [Минске] побыстрее посмотреть, все ли учтено, что они предложили, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он добавил, что необходимо также на законодательном уровне увеличить круг полномочий и пересмотреть условия работы помощников президента — инспекторов по регионам.

Для того чтобы этим людям придать большие полномочия, мы сегодня работаем над совершенствованием нормативно-правовой базы, — заявил Лукашенко, отметив, что работу «надо выполнить быстро».

Как писал NEWS.ru, Белоруссия ограничила 29 октября въезд через наземные пропуска отдельных категорий граждан из Латвии, Литвы и Польши. Погранкомитет сообщает, что эта мера принята из-за эпидемической обстановки.