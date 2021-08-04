Лукашенко попросил силовиков закрыть «каждый метр границы»

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Главная роль в организации протестов в Белоруссии была отведена США. По мнению председателя КГБ Ивана Тертеля, американцы таким образом решают свои геополитические задачи. Об этом сообщает «Российская газета».

Анализируя ситуацию, которая складывается в отношениях республики с ближайшими европейскими партнёрами после прошлогодних президентских выборов, наиболее агрессивную политику проводят режимы Вильнюса и Варшавы. Неконструктивную роль играл и официальный Киев, —...