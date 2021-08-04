Лукашенко попросил силовиков закрыть «каждый метр границы»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:05, 05 августа 2021
Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил силовикам закрыть «каждый метр государственной границы». Об этом сообщает БелТА.
Глава республики также попросил силовиков усилить работу по охране госграницы и предотвращению фактов её нарушения.
С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна, — сказал Лукашенко.
Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями из-за использования мигрантов в политических целях. Европейские политики заявили, что собираются эффективно управлять миграционными потоками для защиты своих внешних границ.
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск считает бездоказательными обвинения высокопоставленных представителей Евросоюза в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Он напомнил, что Белоруссия ещё в апреле этого года предлагала Евросоюзу провести консультации по вопросам миграции, но пока из ЕС не поступило ответа.