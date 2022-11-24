Лукашенко пообещал «мощный ответ» в случае нападения с запада Лукашенко: при нападении с запада Белоруссия и РФ ответят так, что не одна Европа задрожит

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Александр Лукашенко

В случае нападения с запада или юга Минск ответит вместе с Россией так, что не только Европа задрожит. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Первому каналу российского телевидения на полях саммита ОДКБ в Ереване. Кроме того, он прокомментировал утверждения американских СМИ о том, что белорусская армия якобы намерена в ближайшее время войти на Украину.

Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить. <...> Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы — по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил, — сказал белорусский лидер.

Комментируя предположения средств массовой информации США относительно возможного вторжения на территорию Украины, Лукашенко заявил, что «это полная глупость». Он подчеркнул, что участие белорусских войск в конфликте «ничего положительного к этому не добавит», а лишь усугубит ситуацию.

Это не роль Беларуси в этом конфликте, — сказал глава государства.

Ранее Александр Лукашенко в ходе сессии ОДКБ заявил, что НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы. Он также отметил, что страны Запада пытаются всеми силами втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, хотя сами «по уши» в него вовлечены.

Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Сергей Теребов в свою очередь заявил о возросшей угрозе интервенции в страну с территории ряда государств. Он отметил, что в настоящее время общественно-политическая обстановка в стране стабильная, порядок и безопасность обеспечены.