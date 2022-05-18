Лукашенко ввёл смертную казнь для террористов

Александр Лукашенко / Фото president.gov.by

Президент Белоруссии Александром Лукашенко подписал Закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны, который предусматривает смертную казнь за попытку совершения актов терроризма. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Законопроект был одобрен Палатой представителей и Советом республики Национального собрания Белоруссии.

Новый документ предусматривает применение высшей меры наказания за «приготовление к покушению на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны», а также за «подготовку к покушению на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ».

Также смертную казнь могут осуществить в отношении того, кто был уличён в подготовке «покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью для оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения».

Поправки вступят в силу через 10 дней с момента их официального опубликования.

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий ранее выступил за снятие моратория на смертную казнь для нацистских преступников. По его мнению, в законе стоит сделать исключение, так как они достойны самого сурового наказания. Депутат отметил, что считает нацистов «зверями в человеческом обличии».