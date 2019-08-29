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Советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джон Болтон после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко рассказал, чего, по его мнению, хотят местные жители.

Он уверен, что белорусам не хватает независимости, передаёт РИА Новости. Мне кажется, он (белорусский народ. — News.ru.) всё ещё хочет независимости, — подчеркнул политик. Болтон отметил, что США поддерживали суверенитет...