Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с советником американского лидера Джоном Болтоном передал подарки своему коллеге из США Дональду Трампу и его семье. Глава государства получил от него кортик.
Жене Трампа Мелании достались льняные салфетки и скатерть, передаёт
Как писал News.ru, Лукашенко в ходе переговоров с Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала. Он отметил, что визит политика из Вашингтона оказывает положительное влияние на его страну.