Лукашенко озвучил сроки проведения референдума по изменениям в конституцию
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:18, 23 декабря 2021
Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
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Референдум по изменениям в Конституцию Белоруссии пройдёт во второй половине февраля, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, через день-два проект нового основного закона страны будет вынесен на всенародное обсуждение, сообщает БелТА.
Лукашенко добавил, что в случае изменения конституции система управления в государстве будет отстроена заново.
Приняв конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, придется отстроить систему в стране согласно этой конституции, — сказал он в ходе финального совещания с членами комиссии и рабочей группы по вопросам изменения конституции.
Ранее Лукашенко отметил, что белорусам необходимо объяснить конкретные изменения в конституции, чтобы как можно больше людей приняли участие во всенародном референдуме. По его словам, главным нововведением основного закона страны станет укрепление института народовластия. При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия останется президентской республикой, а это позволит защитить основы государственности и преемственность исторического опыта. Однако о переписывании конституции под действующего президента речи не идёт.