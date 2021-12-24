Лукашенко озвучил сроки проведения референдума по изменениям в конституцию

Фото: president.gov.by

Во время учебной стрельбы из поставленного на Украину американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе местные военные не показали удовлетворительных результатов. Учебная цель так и не была поражена. Видеозапись того момента, как промазали украинские военные, опубликовал украинский «Пятый канал».

На кадрах съёмки можно заметить, как сначала военнослужащий ВСУ выпускает ракету по мишени в виде горящего танка и она попадает в цель. После чего пуск проводят из ПТРК Javelin, однако...