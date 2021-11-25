Лукашенко рассказал об основном нововведении в проекте новой конституции

Белорусам необходимо объяснить конкретные изменения в конституции, чтобы как можно больше людей приняли участие во всенародном референдуме. Главным нововведением основного закона страны станет укрепление института народовластия, заявил на заседании Конституционной комиссии президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует агентство БелТА.

Белорусский лидер указал , что проект конституции готовы поддержать 50–60% населения, однако на референдум граждане должны прийти с чётким пониманием сути всех нововведений и необходимости их принятия. Главным из них станет закрепление конституционного статуса существующего сейчас Всебелорусского народного собрания.

Лукашенко подчеркнул, что при этом Белоруссия останется президентской республикой, что позволит защитить основы государственности и преемственность исторического опыта. Однако о переписывании конституции под действующего президента речи не идёт.

Всё будет зависеть от того, какой президент придёт на смену этому президенту. Поэтому мы подстраховываемся Всебелорусским народным собранием. Вы видите, что легче и спокойнее вокруг нас не стало, — заключил глава государства.

Ранее стало известно, что референдум по проекту новой Конституции Белоруссии власти планируют провести не позднее февраля 2022 года, а сам Лукашенко убеждён, что голосование по основному закону следует совместить с местными выборами в стране. Глава Белоруссии обещал после принятия поправок уйти в отставку.