Лукашенко обвинил оппозицию в попытке захвата власти

https://static.news.ru/photo/52ad6554-e164-11ea-970b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя новость о начале работы координационного совета оппозиции, заявил, что это попытка захватить власть в стране.

Новый элемент — это попытка убаюкать власть, особенно силовые структуры: «Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. <...> Они (оппозиция. — NEWS.ru) нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало — передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями, — подчеркнул политик.

Он пообещал принять адекватные меры согласно конституции и закону, чтобы «остудить некоторые горячие головы», передаёт РИА Новости.

Ранее координационный совет оппозиции начал свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе объединённого штаба оппозиции.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Депутаты Европарламента не признали президентские выборы в Белоруссии. Президент Александр Лукашенко объявлен персоной нон грата в ЕС. Внеочередной саммит Евросоюза по ситуации в республике намечен на 19 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что в кабмине ФРГ подтвердили, что вступили в контакт с баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.