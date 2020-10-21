Лукашенко обсудит подготовку Всебелорусского собрания

https://static.news.ru/photo/52096cb0-1378-11eb-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко (в центре) Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планируемом обсуждении подготовки Всебелорусского народного собрания с целью определить задачи развития страны на ближайшие пять лет. Об этом сообщает БелТА.

Обсуждение намечено на декабрь. На совещании по актуальным вопросам в среду, 21 октября, белорусский лидер отметил, что необходимо рассмотреть глобальные аспекты развития государства. Лукашенко также сообщил, что правительство уже принимает основные решения на ближайший год.

Как я понимаю, правительство вчера рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года, — заявил президент Белоруссии.

В совещании принимают участие представители руководящего аппарата страны. В их числе главы правительства, парламента, администрации президента, Верховного суда и других ведомств. Также присутствуют руководство Минска и главы регионов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Александр Лукашенко произвёл ряд назначений на государственные посты. Главой аппарата Совета министров стал Константин Бурак, а помощником президента Белоруссии и инспектором по Могилёвской области назначен Леонид Мартынюк.