Лукашенко назвал первоочередную задачу армии страны в текущей обстановке

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Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне протестов против его авторитарного правления заявил, что нигде в мире нет такой демократии, «как её понимают в республике».

По информации agrumenti.ru, глава государства встретился с коллективом воинской бригады, перед которым заявил, что в других странах «и близко нет» демократии, подобной белорусской. Комментируя подавление протестов в Белоруссии, Лукашенко привёл...