Лукашенко назвал первоочередную задачу армии страны в текущей обстановке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости защиты суверенитета армией страны. По его словам, это позволит сохранить стабильность и согласие в обществе.
В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь — защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ, — цитирует Лукашенко РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время визита в 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.
Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы, как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз, — добавил белорусский лидер.
NEWS.ru писал ранее о другом заявлении Лукашенко. Лидер Белоруссии признал демократию в стране уникальной. По его словам, ни в одной части мира ей нет аналогов. Также он отверг заявления о жёстком подавлении протестов в стране и привёл в пример Францию с действиями по отношению к «жёлтым жилетам».