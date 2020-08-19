https://static.news.ru/photo/28dc6412-e201-11ea-b2be-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозицию «чёрной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности.

Создана так называемая чёрная сотня для приёма, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Мётлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим, — пригрозил глава государства, слова которого приводит БелТА.

В Белоруссии уже больше недели не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Люди считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

18 августа состоялась первая пресс-конференция координационного совета (КС) оппозиции, о формировании которого ранее заявила Тихановская. Его члены объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен.

Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти», а также обвинил оппозицию в стремлении разорвать отношения с Россией, запретить русский язык и создать Белорусскую автокефальную православную церковь. В координационном совете все обвинения Лукашенко назвали выдумкой.

Ранее президент на фоне охвативших страну забастовок призвал рабочих не бояться протестующих, которых он сравнил с гестапо, и пообещал разобраться с последними, писал NEWS.ru.