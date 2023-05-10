Лукашенко назвал Гейдара Алиева своим учителем Лукашенко заявил, что учился политической мудрости у Гейдара Алиева

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева со 100-летием со дня рождения его отца и бывшего общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Глава Белоруссии заявил, что именно у него учился политической мудрости, сообщает EADaily. По словам Лукашенко, он был настоящим патриотом, который поставил целью жизни служение Азербайджану.

Убежден, такого патриота, смыслом жизни которого являлось служение стране, будут помнить всегда. Я имел возможность лично знать уважаемого Гейдара Алиевича — уникального человека, великого политика, основателя современного азербайджанского государства. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержке, подлинно стратегическому мышлению, — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в этот день в Минске отдают дань памяти азербайджанскому лидеру, который стоял у истоков взаимовыгодных и равноправных отношений двух государств. Лукашенко также пожелал Ильхаму Алиеву и его близким счастья и благополучия, а народу Азербайджана — процветания и мира.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее назвал экстраординарной личностью экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева. Он добавил, что Москва «разделяет радость этой даты вместе с азербайджанскими друзьями» и хранит память о бывшем азербайджанском лидере.