Лукашенко назначил Караника главой Гродненской области

https://static.news.ru/photo/c13ed632-e46c-11ea-a539-fa163e074e61_660.jpg Владимир Караник Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 22 августа назначил главу Минздрава страны Владимира Караника губернатором Гродненской области. Он выдвинул кандидатуру министра на указанный пост во время встречи с депутатами областного совета в Гродно.

Все присутствующие парламентарии поддержали это назначение путём голосования.

Во время встречи с депутатами Лукашенко назвал Караника «вашим человеком», которого лидер решил направить в Гродненскую область, имея в виду происхождение министра. Назначенный на пост губернатора политик родился в Гродно и окончил Гродненский государственный медицинский университет.

В то же время Лукашенко сказал, что уход Караника из правительства лично для него — «большая потеря».

Потому что это геройский человек во времена коронавируса. Если бы не он, нам было бы очень тяжело. Это был первый помощник президента по всем вопросам, первый генерал, который исполнял мои указания. И мы ведь правильно поступили, — приводит слова главы государства БелТА.

Как ранее писал NEWS.ru, перевод основной части Вооружённых сил Белоруссии в полную боевую готовность, а также переброска войск на западное направление являются «самым серьёзным решением за четверть века», заявил Лукашенко.

Президент приехал в Гродно, там находится шестая отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Белоруссии. Политик провёл встречу с руководством силового блока.

Лукашенко отметил, что к ситуации в стране добавился внешний фактор. Это больше всего беспокоит главу государства.