Лукашенко и Путин могут встретиться 30 июня в Тверской области

https://static.news.ru/photo/5e6883ec-b79d-11ea-a0d2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Лидеры Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться 30 июня в Ржеве (Тверская область). Они планируют побывать на открытии памятника советским воинам. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Владимир Макей.

Это хороший повод для руководителей обоих государств пообщаться и обсудить в том числе и какие-то назревшие вопросы нашего двустороннего и многостороннего взаимодействия, — отметил белорусский политик.

Он напомнил, что Путин во время парада Победы пригласил главу Белоруссии приехать в Ржев для участия в церемонии открытия монумента. По его словам, Лукашенко, скорее всего, примет это предложение.

24 июня президент Белоруссии посетил парад Победы в Москве. После этого, как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Белоруссии побывал на приёме в Кремле. Таким образом, он опроверг информацию о том, что сразу после окончания парада и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Лукашенко уехал в аэропорт.

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы вышли более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники, в небо поднялись 75 единиц авиатехники. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заплакал во время разговора с ветераном во время торжеств по случаю победы в Великой Отечественной войне.