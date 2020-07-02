Лукашенко: Белоруссия против, чтоб ей «понукали»

https://static.news.ru/photo/5cef23fe-bc7f-11ea-84c2-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белоруссия хочет человеческого отношения от братьев-россиян и против того. чтобы ей понукали с Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая по случаю Дня Независимости.

Сегодня Белоруссия на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живём как братья, к нам относились по-человечески, — цитирует его БЕЛТА.

Это, по словам белорусского лидера, единственное требование к соседу. В то же время Лукашенко подчеркнул, что не хочет постоянного давления Запада. Он отметил, что суверенитет и независимость — это самое дорогое, что есть у любого народа.

Идёт страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда, —заключил Лукашенко.

14 февраля 2020 года на переговорах в Сочи президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что белорусский и российский народы никогда не поддержат объединение их стран в одно государство. До этого он неоднократно говорил, что Белоруссия не намерена входить в состав Российской Федерации.

18 июля 2019 года Лукашенко предложил Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019 года — к 20-летию подписания Союзного договора.

Союзное государство представляет собой надгосударственное образование с целью поэтапного создания единого политического, экономического, военного, правового и культурного пространства. В ходе недавних переговоров Россия выдвинула предложение о создании 12 наднациональных органов. В этот список вошли единый таможенный орган, суд Союзного государства, Счётная палата, единый эмиссионный центр, подразумевающий создание общей валюты, и не только. РФ также предложила создать единые налоговый и антимонопольный органы и регуляторы в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, плюс регулятор объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии, писал NEWS.ru.