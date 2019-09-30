https://static.news.ru/photo/8162649c-e3a1-11e9-a7ee-fa163e074e61_660.jpg Юрий Луценко Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности дать показания в американском Конгрессе по вопросу импичмента президента США Дональда Трампа.

Луценко находился в должности, когда на Украине расследовалось дело компании Burisma, в совет директоров которой входит сын вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена Хантер. Трамп просил главу Украины Владимира Зеленского вновь возобновить расследование. Опубликованная стенограмма разговора двух президентов стала поводом к началу процедуры импичмента американского лидера.

Корреспондент BBC Украина спросил Луценко, готов ли тот выступить перед Конгрессом и рассказать об этом деле.

Почему бы и нет, — ответил бывший генпрокурор.

Луценко заявил, что он «абсолютно открыт» и ничего не боится, а все его действия были законными. По его словам, Украина стала «жертвой посреди великого американского шторма».

Экс-генпрокурор признался, что никогда не общался с Трампом лично, но говорил с помощником президента США Рудольфом Джулиани. Однако в ходе этих разговоров «никто не давал никому никаких заданий». Луценко посчитал, что оснований для преследования Хантера Байдена на Украине нет, а вопрос целиком находится в юрисдикции Вашингтона.

Как сообщал News.ru, американский Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского 24 сентября. Документ составили по записям сотрудников администрации, присутствовавших в кабинете Трампа во время беседы. Палата представителей Конгресса инициировала запуск процедуры президентского импичмента после обнародования стенограммы.