https://static.news.ru/photo/13ce4b5c-e20c-11ea-b3ec-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Белоруссии не были идеальными. При этом он отметил, что белорусские власти это признают.

Об этом он сказал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1». По его словам, заявления европейских стран о правах человека и демократию носят исключительно геополитический характер. Лавров подчеркнул, что Россия встревожена попытками внешних игроков использовать внутренние проблемы Белоруссии для навязывания своих порядков.

Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне, — сказал министр.

Глава МИД выразил надежду на то, что Белоруссии удастся самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах. Он заявил, что не следует использовать сложную ситуацию в стране для подрыва диалога между руководством и обществом, и предлагать посредничество напрямую белорусским властям, а «не через микрофон», передаёт ТАСС.

Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и сказал, что они недопустимы. Он добавил, что в настоящее время потребности в оказании помощи республике со стороны России по линии ОДКБ и договора и Союзном государстве нет.