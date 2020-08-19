Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президентские выборы в Белоруссии не были идеальными. При этом он отметил, что белорусские власти это признают.
Об этом он
Нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ и руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, процессы извне, — сказал министр.
Глава МИД выразил надежду на то, что Белоруссии удастся самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах. Он заявил, что не следует использовать сложную ситуацию в стране для подрыва диалога между руководством и обществом, и предлагать посредничество напрямую белорусским властям, а «не через микрофон»,
Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о попытках вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне и сказал, что они недопустимы. Он добавил, что в настоящее время потребности в оказании помощи республике со стороны России по линии ОДКБ и договора и Союзном государстве нет.
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