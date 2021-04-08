Косачев рассказал, как не допустить силовой операции Киева в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4a27ca5a-9906-11eb-894f-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: council.gov.ru

Мировое сообщество должно приложить все усилия, чтобы не допустить силовой операции Киева на юго-востоке Украины, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, необходимо использовать все возможные способы.

Он отметил, что все действия России направлены именно на это. В частности, президент РФ Владимир Путин старается донести эту мысль до коллег по «нормандскому формату». Косачев также напомнил о работе по линии контактной группы по Донбассу и о готовности на деле защищать российских граждан от применения военной силы. По его словам, всё это является профилактикой конфликта, а не разжиганием. Власти Украины, констатировал он, с ситуацией не справляются.

Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может совершить опрометчивый шаг, не выдержав давления со стороны радикал-националистов, не принимающих никакие компромиссы. Косачев констатировал: Зеленский попросту не видит возможных вариантов решения конфликта.

Зеленский как бледная копия Ющенко и Порошенко окончательно забуксовал, он по-прежнему видит выход для себя только в «подъёме боевого духа» той части населения, которая находится по его сторону линии соприкосновения, и игнорировании другой его части, по идее такой же неотъемлемой, но упорно отчуждаемой украинскими экстремистами во власти, — написал Косачев в Facebook.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский уже второй день находится с рабочим визитом в Донбассе. На своей странице в Instagram он сообщил, что утро пятницы у него началось в Авдеевке. Своё сообщение он сопроводил селфи на фоне ржавых брусьев.