Колонна с гуманитарным грузом МЧС России прибыла в Луганск

https://static.news.ru/photo/7cf2e6ee-19dc-11eb-9c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью МЧС России прибыла в Луганск. Об этом сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики.

Автомобили 99-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск, — приводит агентство сообщение представителей ЛНР.

Последний раз автоколонна с гуманитарный грузом прибыла в Донбасс 27 августа. Тогда в регион доставили 58 тонн медикаментов и медицинского оборудования, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Россия намерена направить свыше 20 тонн гуманитарной помощи в страны Африки в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В МЧС подчеркнули, что ранее Россия предоставляла аналогичную помощь Киргизии, Зимбабве, Конго и Центрально-Африканской Республике.