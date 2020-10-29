Колонна с гуманитарным грузом МЧС России прибыла в Луганск

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью МЧС России прибыла в Луганск. Об этом сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашённой Луганской народной республики.
Автомобили 99-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск, — приводит агентство сообщение представителей ЛНР.
Последний раз автоколонна с гуманитарный грузом прибыла в Донбасс 27 августа. Тогда в регион доставили 58 тонн медикаментов и медицинского оборудования, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Россия намерена направить свыше 20 тонн гуманитарной помощи в страны Африки в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. В МЧС подчеркнули, что ранее Россия предоставляла аналогичную помощь Киргизии, Зимбабве, Конго и Центрально-Африканской Республике.