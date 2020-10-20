Россия отправит в Африку свыше 20 тонн гуманитарной помощи

https://static.news.ru/photo/3fa23298-12e5-11eb-8457-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Global Look Press

Россия в рамках борьбы с коронавирусом направит в Анголу и Кабо-Верде почти 22 тонны гуманитарной помощи. Груз будет доставлен самолётом МЧС РФ Ил-76.

Он включает в себя индивидуальные средства защиты, медицинские изделия и средства дезинфекции, сообщается на сайте МЧС.

20 октября самолётом Ил-76 МЧС России из Москвы будет осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде, — отметили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что ранее Россия предоставляла аналогичную помощь Киргизии, Зимбабве, Конго и Центрально-Африканской Республике.

Ранее NEWS.ru писал, что академик и писатель Сергей Комков выдвинул президента России Владимира Путина на Нобелевскую премию мира. Свою инициативу он объяснил тем, что под руководством Путина в период пандемии Россия оказала помощь 27 странам мира. При этом подчеркнул, что речь идёт не просто о гуманитарной, а специализированной медицинской помощи. РФ направляла за рубеж не только медикаменты, но и своих специалистов.