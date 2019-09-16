Президент Армении Армен Саркисян 16 сентября подписал указ об освобождении от занимаемой должности директора Службы национальной безопасности (СНБ) страны, генерал-майора Артура Ванецяна.

Официальные причины решения не называются, но, по словам источника, мотивы носят политический характер. Ванецян занимал пост почти полтора года, с мая 2018-го. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, инициировавшего отставку, у него уже есть несколько кандидатур на должность главы СНБ. В числе наиболее вероятных претендентов местные источники называют командующего войсками армянской полиции Ваге Казаряна.

Артур Ванецян возглавил Службу нацбезопасности 10 мая 2018 года, сразу после смены власти в Армении. До этого занимал пост замначальника управления СНБ по Еревану. Обучался Ванецян не только в Армении, но и в России, где, в частности, в 2002 году прошёл переподготовку в академии ФСБ.

Артур Ванецян Sputnik/РИА Новости

С чем именно связана его отставка, пока не уточняется. Администрация президента Армении обошлась сухим сообщением о том, что предложил подобный шаг премьер Пашинян. Глава правительства, в свою очередь, на пресс-конференции подчеркнул, что решение было при обоюдном согласии сторон. Этому заявлению, однако, противоречат слова самого Ванецяна:

Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность решений, огульность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным — не тот путь, который ведёт к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с честью офицера, его погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть будет отрезвляющим шагом: «Остановись».

Кого именно должен «отрезвить» шаг Ванецяна, можно только догадываться, но история его взаимоотношений с Пашиняном указывает на то, что речь именно о премьере. Версию о политической подоплёке отставки подтвердил News.ru и источник в комитете по делам СНГ Госдумы РФ. По словам нашего собеседника, речь может идти о комплексе факторов. Во-первых, это ситуация вокруг бывшего президента Армении Кочаряна. С другой стороны — провалы Ванецяна в сфере информационной безопасности. И, наконец, возможная работа экс-главы СНБ на другие страны.

Роберт Кочарян Global Look Press

Одним из камней преткновения между Пашиняном и Ванецяном, по всей видимости, стала фигура Кочаряна. Принято считать, что ему благоволят в Москве — после смены власти лидер РФ неоднократно поздравлял бывшего президента с праздниками, в то время как армянский премьер желал бы от своего политического противника избавиться — действуя при этом именно через Ванецяна. Однако успехами на этом направлении слава СНБ похвастаться не мог. «Кейс Кочаряна» осложнился для Ванецяна и скандалом с прослушкой.

11 сентября 2018 года была обнародована запись телефонного разговора главы СНБ и начальника Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна. Они обсуждали арест Кочаряна. Три месяца спустя в Сети появилась ещё одна запись — на сей раз беседы Пашиняна с Ванецяном. В ходе разговора они обсудили арест ныне уже отставного генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, возможные последствия этого шага. Ванецян, в частности, говорил, что это может «осложнить отношения с русскими»: якобы обеспокоенность ему выразили представители ФСБ России. Упомянул глава СНБ и Кочаряна, сказав, что якобы заявил судье: «Хочешь не хочешь, а к аресту (Кочаряна) должен приговорить». Запись опубликовал на своей странице в соцсети и сам Пашинян, назвав факт прослушки атакой контрреволюции и посягательством на армянскую государственность. В июне 2019-го Ванецян признался, что ему стыдно за факт прослушки его телефонного разговора, но не стыдно за само его содержание. Правда, в декабре он заявлял, что запись смонтирована с целью искажения сути сказанного.

Примечательно в этой связи то, что решение об отставке Ванецяна было принято накануне оглашения вердикта Кочаряну — 17 сентября станет известно, останется ли он под стражей.

Бывший глава СНБ активно занимался и вопросами информационной безопасности, что весьма иронично в свете скандала с записями разговоров. Летом 2019-го глава СНБ представил Нацсобранию Армении договор о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности между странами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эта инициатива, хотя и была поддержана законодателями, вызвала у многих из них и вопрос: можно ли обеспечить достаточный уровень защиты от утечки данных в другие страны, не входящие в ОДКБ. Сам Ванецян заявил, что предлагаемая система исключает такую возможность. В то же время, отметил наш источник, есть основания полагать, что бывший глава СНБ сам «сливал» информацию о политических элитах Армении региональным игрокам.

Допустимо считать, что причиной отставки может быть и попавший недавно на азербайджанские ресурсы конфиденциальный доклад официального Еревана «Стратегия трансформации Армении до 2050 года». Авторы 31-страничного документа пытаются провести концептуальную стратегию экономического развития страны, которая нацелена, как следует из широко растиражированных отрывков, на преодоление сырьевой зависимости.