Климкин призвал Украину изменить свою стратегию ради сохранения Донбасса

Киев обязан изменить свою стратегию в отношении Донбасса ради его сохранения, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1». По мнению политика, Украина сейчас находится в опасной ситуации и может потерять восток страны. Он также отметил, что Минские соглашения не будут работать по вине Москвы, которая в этой ситуации «пойдёт дальше», а это уже создаёт реальную угрозу для Киева.

Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями и говорить, что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот «Минск» (Минские мирные соглашения. — NEWS.ru) не работает, — подчеркнул он.

По мнению Климкина, соглашения, подписанные в белорусской столице, не будут работать, так как российский президент Владимир Путин «готов идти дальше».

Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют, — обратил внимание он.

Климкин также заявил о том, что на данный момент угроза «провокаций не такая, как весной, а больше». Именно в этой связи Киеву требуется новая стратегия по Донбассу.

Ранее сообщалось, что МВД Германии обратилось к России с призывом вернуться за стол переговоров по Донбассу. В МИД ФРГ предложили продолжить работу в «установленных форматах» и ​​в соответствии с принятыми принципами.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что украинский кризис пока далёк от завершения и ответственность за это лежит на Западе, который потакает Киеву в его стремлении демонтировать Минские соглашения и обостряет и без того сложную ситуацию в Донбассе, поставляя Киеву оружие и боеприпасы.