В воскресенье, 2 февраля, власти Казахстана эвакуировали своих граждан из китайской Ухани.
Как
Во время пребывания в стационаре казахстанцев ещё раз протестируют на коронавирус. В течение карантина они смогут общаться только с медицинским персоналом, имеющим опыт в работе с особо опасными инфекциями.
По последним данным, от коронавирусной инфекции скончались 305 заболевших, инфекция выявлена у 14 568 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая. Умер 44-летний мужчина на Филиппинах. Он скончался 1 февраля.
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