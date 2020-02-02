https://static.news.ru/photo/75ab1128-458d-11ea-8200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times/www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

В воскресенье, 2 февраля, власти Казахстана эвакуировали своих граждан из китайской Ухани.

Как сообщили в пресс-службе Казахстана, Национальный координационный центр экстренной медицины республики доставил на родину 83 казахстанца, 80 из которых — студенты. Во время полёта граждан сопровождали медики, обеспеченные всеми средствами защиты. После прибытия эвакуированные были размещены на 14-дневный карантин в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.

Во время пребывания в стационаре казахстанцев ещё раз протестируют на коронавирус. В течение карантина они смогут общаться только с медицинским персоналом, имеющим опыт в работе с особо опасными инфекциями.

По последним данным, от коронавирусной инфекции скончались 305 заболевших, инфекция выявлена у 14 568 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая. Умер 44-летний мужчина на Филиппинах. Он скончался 1 февраля.