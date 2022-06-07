Казахстан изменит правила пересечения границы Власти Казахстана отменили требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации при пересечении границы

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Власти Казахстана отменят требование о наличии ПЦР-теста или паспорта вакцинации при пересечении границы. Новые правила будут действовать с 8 июня, заявили в пресс-службе премьер-министра страны.

Принято решение отменить с 8 июня текущего года обязательное требование для граждан РК и иностранцев предъявления документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против COVID-19, а при их отсутствии справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР при пересечении государственной границы Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

Также в Казахстане возобновят работу 12 автомобильных пунктов пропуска, которые ранее были закрыты в связи с коронавирусными ограничениями.

Ранее ряд стран снял ограничения, связанные с COVID-19, для прибывающих россиян. Так, с 20 мая пограничные службы Израиля перестали требовать у туристов ПЦР-тесты и тесты на антитела. Такие же меры с 1 июня ввела Турция. Исключение составили граждане, прибывающие из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.