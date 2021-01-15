Карантинный режим в Азербайджане продлили до 1 апреля

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Власти Азербайджана приняли решение продлить срок действия особого карантинного режима до 1 апреля 2021 года. Об этом заявили в оперштабе при правительстве республики.

Там пояснили, что решение принято на основе анализа ситуации с COVID-19 как в стране, так и во всём мире, в целях предотвращения распространения инфекции и возможных последствий этого.

В оперштабе также отметили, что с учётом «определённой стабильности» в динамике распространения COVID-19 в республике власти решили с 18 января смягчить некоторые ограничения в рамках карантинного режима, передаёт ТАСС.

Согласно последним данным, в Азербайджане с начала пандемии зафиксировано свыше 220 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции в республике стали боле 2,8 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, ужесточённый карантинный режим действовал в Азербайджане с 14 декабря. В стране была приостановлена работа ресторанов, кафе и торговых объектов, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Жители республики могут покидать дома только по специальным разрешениям. Ограничен въезд в 17 крупных городов и районов, включая Баку. Правительство также приняло решение закрыть сухопутную границу с Россией до 1 марта 2021 года.