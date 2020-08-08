Кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев проголосовал на выборах

https://static.news.ru/photo/eb3ba338-da31-11ea-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/DmitrievAndrei

Сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, участвующий в президентской гонке, отдал свой голос за нового главу Белоруссии.

Политик заявил, что «это не выборы, это противостояние старого с новым». После этого он призвал членов избирательной комиссии к честному подходу к работе.

Я голосовал сегодня за нового президента. Очевидно, что в Беларуси должен быть второй тур. Если бы избирательные комиссии считали честно, то был бы второй тур и у нас появился бы новый президент, — отметил политик.

По его словам, Белоруссии нужен новый президент, но это произойдёт, если голоса будут правильно подсчитаны, передаёт ТАСС.

Выборы президента Белоруссии признаны состоявшимися. Явка избирателей превысила 54%. Первые результаты выборов планируется получить уже вечером 9 августа. Явка избирателей на выборах президента Белоруссии составила 45,55%. Об этом заявила председатель ЦИК республики Лидия Ермошина.

Главным конкурентом белорусского лидера на выборах стала Светлана Тихановская, которая баллотируется вместо своего арестованного мужа — оппозиционера и блогера Сергея Тихановского. В качестве кандидатов также зарегистрированы экс-депутат парламента Анна Канопацкая, глава Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень и Андрей Дмитриев. Других главных соперников Лукашенко до выборов не допустили. Виктора Бабарико задержали, а Валерий Цепкало эмигрировал, писал NEWS.ru.