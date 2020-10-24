И.о. президента Киргизии освободил от должности секретаря Совбеза

https://static.news.ru/photo/7dde10de-1814-11eb-bb81-fa163e074e61_660.jpg Садыр Жапаров Фото: president.kg

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров освободил от занимаемой должности секретаря Совбеза Кенешбека Дуйшебаева.

Дуйшебаев был назначен на пост секретаря Совбеза 15 октября.

Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Дуйшебаев Кенешбек Асанбекович освобождён от должности секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы главы государства.

Новым секретарём Совбеза назначен бывший начальник военного института страны генерал Рыскелди Мусаев.

4 октября в Бишкеке прошли парламентские выборы, на которых в парламент прошли проправительственные и центристские партии. Остальные политические партии не преодолели избирательный порог в 7%. Этим оказались недовольны граждане Киргизии, которые вышли на улицы. После этого президент страны Сооронбай Жээнбеков ушёл со своего поста.

21 октября власти внесли поправки в избирательное законодательство, избирательный порог был снижен с 7% до 3%.

Как писал NEWS.ru ранее, бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, содержащийся в СИЗО в Бишкеке, объявил о начале голодовки.