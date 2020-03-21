https://static.news.ru/photo/c92c9be2-6b98-11ea-b0fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Christian Charisius /Global Look Press

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону вопросы, связанные со строительством АЭС в Белоруссии по российскому дизайну.

Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать сложные вопросы, — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Строительство АЭС ведётся неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Ввод первого энергоблока планируется на 2020 год. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы.

Отработавшее ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году, писал NEWS.ru.