Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону вопросы, связанные со строительством АЭС в Белоруссии по российскому дизайну.
Главы правительств отметили особое значение сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества, позволяющей эффективно, в спокойном, уважительном ключе решать сложные вопросы, — говорится в сообщении на сайте правительства РФ.
Строительство АЭС ведётся неподалёку от города Островец в Гродненской области с 2011 года. Ввод первого энергоблока планируется на 2020 год. Объект возводится рабочими из РФ. В августе 2019 года они устроили демонстрацию на главной площади города с требованием выплаты заработной платы.
Отработавшее ядерное топливо Белорусской АЭС будет вывозиться в Россию и перерабатываться. Соглашение об этом планируется подписать в нынешнем году, писал NEWS.ru.
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