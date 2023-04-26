Госпиталь на мощах: Киево-Печерскую лавру перепрофилируют под ВСУ? Киевские власти ищут «новую концепцию» для древней православной святыни

Фото: Zuma\TASS

Верующих Украинской Православной Церкви Московского Патриархата призывают покинуть Киево-Печерскую Лавру в Киеве

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко объявил о планах разработать новую концепцию развития Киево-Печерской лавры. Чиновник предложил открыть на месте монастыря реабилитационный центр для военнослужащих ВСУ или, как вариант, «центр народных промыслов». Слова Ткаченко приводятся на сайте Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), которую украинские власти пытаются изгнать из лавры с начала марта. «Речь идёт о мировой духовной святыне, которая для православных является колыбелью монашества», — отмечают в УПЦ.

Госпиталь появится вместо монастыря?

По словам украинского министра культуры, «окончательное решение будет принято после консультаций с общественностью». Ткаченко уточнил, что новая концепция использования помещений монастыря только прорабатывается.

Однако предложение создать военный госпиталь или «центр народных промыслов» на месте монастыря («замість монастиря»), судя по всему, прозвучало не случайно. Эксперты полагают, что общественное мнение на Украине готовят к подобному шагу. Так властям будет проще убедить граждан в необходимости открыть в лавре госпиталь для военных — даже за счёт древнего православного монастыря. Весомый аргумент — тяжёлая обстановка на линии соприкосновения и множество раненых. Исходя из логики чиновника, перепрофилированный монастырь можно будет использовать по другому назначению и после окончания боевых действий, не возвращая церкви.

Еще в конце марта Александр Ткаченко не исключал сохранение монастыря в лавре, но при условии перехода монахов в Православную церковь Украины (ПЦУ),которая была создана в 2018 году усилиями президента страны Петра Порошенко. Однако монахи переходить в новую структуру отказались. Более того, большая их часть не захотела вообще покидать обитель. Вероятно, тогда и появились первые планы по «перепрофилированию» монастыря. Теперь же на Украине, судя по настрою властей, вообще нет места УПЦ.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Верующие Украинской Православной Церкви, обвиняемые в связях с Москвой, преклоняют колени во время молитвы у исторического монастыря Киево-Печерской Лавры, чтобы не допустить проникновения комиссии Министерства культуры

Койки поставят прямо в пещерах со святыми мощами?

Пока не очень понятно, где именно планируется разместить госпиталь ВСУ. Собеседники NEWS.ru считают, что реабилитационный центр может появиться прямо в Верхних и Нижних пещерах лавры, где покоятся мощи святых и преподобных. По крайней мере, в этом случае картинка, которую покажут в СМИ украинцам, получится весьма эффектной. Возможно также, что украинских военных разместят в монашеских кельях. Но пока это лишь предположения.

Принципиально важно то, какую политику власти Украины ведут в отношении УПЦ. Украинское правительство воспринимает её как «чужую церковь», несмотря на очень осторожную позицию священнослужителей по конфликту Москвы и Киева, признал в беседе с NEWS.ru президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект Александр Дворкин.

«А чужих эти власти уничтожают. Украинские власти много говорят о демократии, а как их чуть копнёшь, то сразу вылезает кондовое даже не просто советское, а совковое сознание», — сказал богослов. Он напомнил, что как раз большевики закрывали церкви, обращали монастыри в колонии, психбольницы и так далее, предварительно выгоняя оттуда монахов.

«Теперь украинские власти заговорили о реабилитационном центре и об артели народных промыслов. Они собираются поставить койки в пещерах рядом с мощами святых, а лавру заставить киосками, торгующими сувенирами? Кого Господь хочет наказать, того он лишает разума. Это ненависть ко всему чужому для них. Они действуют себе во вред, изолируя себя от самую сознательную и нравственную часть населения. А с кем они останутся?», — заключил Дворкин.

Украина ссылается на опыт российских военных?

Украинские СМИ утверждают, что Киев поступает так же, как российские военные, которые якобы «часто используют церкви в качестве пунктов для лечения или восстановления». Например, недавно генштаб ВСУ сообщил, что Свято-Троицкий храм в селе Малая Камышеваха в районе Изюма был ранее использован россиянами как полевой госпиталь. Храм принадлежит мужскому монастырю в честь Песчанской иконы Божией Матери Изюмской епархии УПЦ. Впрочем, судя по "Яндекс-картам", центр первичной медико-санитарной помощи находится не в храме, а в отдельном здании сельской школы.

Однако не все эксперты считают такие сравнения правомочными. Одно дело — лечить бойцов в непосредственной близости от линии соприкосновения, когда нет времени для транспортировки раненых в стационарный госпиталь, другое — превращать в госпиталь духовный центр православия в Киеве.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Полиция задерживает активистов, выступающих за выселение монахов Украинской православной церкви Московского патриархата из Киево-Печерской лавры

Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре?

Монахи Украинской православной церкви, несмотря на жёсткое требование о выселении, в большинстве не покидают монастырь Нижней лавры. Напомним, в Киеве расторгли договор аренды помещений лавры УПЦ с музеем-заповедником «Киево-Печерская лавра» с 29 марта. Но представители церкви, которую здесь называют «московской», утверждают, что законных оснований для их выселения всё равно нет.

УПЦ попыталась обжаловать расторжение договора , но Хозяйственный суд Киева 30 марта признал правоту музея-заповедника.

Комиссия украинского Минкульта продолжает проверять то, как УПЦ использует объекты лавры, однако сталкивается с трудностями. Членов комиссии часто преследует группа верующих с иконами, люди громко поют и читают молитвы. А 19 апреля один из опечатанных комиссией корпусов лавры оказался вскрыт. Сторонники УПЦ сорвали печати, вошли в помещение и закрыли за собой двери. Комиссии пришлось вернуться в корпус, попросить полицию снова вскрыть дверь. Внутри они обнаружили молодого человека, посылающего видео в TikTok. В соцсети он представлялся как «Паша Маршрутка». Судя по всему, речь идет о неком фанатичном стороннике монахов.

Как Минкульт Украины использует силовиков против монахов

Украинская полиция завела уголовное дело по факту хулиганства на территории Киево-Печерской лавры и задокументировала нарушения со стороны прихожан УПЦ. Комиссии минкульта на территории лавры, как пишут СМИ, часто приходится обращаться за помощью к силовикам.

Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты у Киево-Печерской лавры в Киеве

«Нам нужно вернуть всю государственную собственность, там много корпусов — более трех десятков. Процесс идет, комиссия продолжает работу. Из нового: мы имеем решение Хозяйственного суда Киева об обеспечении иска, удовлетворено одно из наших требований о том, чтобы никто не препятствовал работе министерства» — сказал министр Александр Ткаченко во время телемарафона.

Шевченковский районный суд Киева ещё 1 апреля отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла под домашний арест на два месяца. Его обвиняют в разжигании в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании "вооруженной агрессии против Украины". Эксперты полагают, что таким образом киевские власти пытаются запугать всех священников УПЦ, пресечь их сопротивление.

Верующие на протяжении месяца демонстрируют свою преданность УПЦ, собираясь на молитвы в Киево-Печерской лавре. Эксперты не исключают, что они продолжат это делать, если на месте монастыря появится госпиталь или ремесленная артель. Намоленное веками место всё равно будет притягивать к себе православных людей.