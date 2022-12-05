До первой звезды: Киево-Печерская лавра может к Рождеству перейти к ПЦУ Украинские власти выстраивают законодательную базу для постепенной передачи лавры «своим православным»

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Киевские власти готовят изгнание монахов из Киево-Печерской лавры, считают в Московской патриархии (МП). Существенным шагом к этому здесь назвали регистрацию лавры в качестве монастыря в составе Православной церкви Украины (ПЦУ), которую в МП называют раскольнической. Накануне президент Украины Владимир Зеленский в своём указе поручил провести экспертизу устава Украинской православной церкви (УПЦ) «на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом». Эксперты называют эти мероприятия подготовительными для окончательной передачи лавры в ведение ПЦУ до 25 декабря нынешнего года, к Рождеству по григорианскому календарю.

Почему это важно: Киевские власти пообещали обеспечить своему народу «духовную независимость», понимая под ней отстранение от России, но не от западного католического мира. Одно из своих недавних вечерних обращений к нации президент Украины Владимир Зеленский посвятил разоблачению религиозных организаций, имеющих связи с Россией.

Мы обеспечим для нашего государства всю полноту ответственности. В частности, духовную независимость. Мы никогда и никому не позволим строить империю внутри украинской души, — заявил Зеленский.

Фото: СБУ

Незадолго до этого Служба безопасности Украины (СБУ) в течение нескольких недель проводила многочисленные обыски на объектах УПЦ. Согласно обнародованным результатам, были найдены «пророссийская литература и миллионы наличных — более 2 млн гривен ($54 тыс.), $100 тыс. и несколько тысяч российских рублей». Также задержали граждан РФ, которых проверяли с использованием полиграфа, задавая им «контрразведывательные вопросы», говорится в сообщении Telegram-канала СБУ.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил обыски украинских спецслужб в монастырях с боевыми действиями. Российские эксперты убеждены, что президент Зеленский перешёл к использованию религиозной темы для обострения ситуации, ища врагов в украинском обществе. Под врагами понимают представителей УПЦ, несмотря на то что в мае нынешнего года Украинская православная церковь провела собор, заявив о независимости от Московского патриархата. Но киевские власти не верят в настоящую независимость этой церкви от Москвы.

В Москве многие убеждены, что запрет УПЦ будет означать фактически «начало процесса по отказу Киева от православия», поскольку созданная в 2018 году ПЦУ усилиями бывшего президента Украины Петра Порошенко по своему характеру остаётся раскольнической церковью. Теперь же, считают в Москве, все приходы «канонической УПЦ» должны объединиться с ПЦУ, заключив союз с украинскими грекокатоликами. В качестве доказательства эксперты приводят сообщения, что в нынешнем году ПЦУ впервые разрешила своим прихожанам отмечать Рождество 25 декабря, по григорианскому календарю, как это делают католики. Таким образом, отношение к календарю праздников оказывается ещё одним рубежом противостояния между Киевом и Москвой.

Фото: СБУ

Подробности: Киево-Печерская лавра, как сообщают украинские СМИ, находится «в народной собственности», но если говорить на языке документов, то она — под управлением Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Лавра разделена на нижнюю и верхнюю. Нижняя лавра в 2013 году указом тогдашнего президента Украины Виктора Януковича была передана Московской патриархии в аренду на 50 лет. Здесь находится Печерская монашеская обитель, Ближние и Дальние пещеры. При президенте Петре Порошенко государство пыталось расторгнуть договор с нижней лаврой, но безуспешно.

Верхняя лавра до 2 декабря оставалась под непосредственным управлением государства. На её территории находится главный храм — Успенский собор. В пятницу, 2 декабря, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской):

Состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в монастыре, который находится напротив территории Верхней лавры и входит в ведение заповедника.

Ткаченко опроверг слухи, что вся Киево-Печерская лавра якобы была передана ПЦУ. По его словам, регистрация прошла с согласия заповедника, все представленные для регистрации нового юридического лица документы выдержаны с точки зрения закона. При этом он ещё раз подтвердил, что вся лавра находится в собственности государства, «но обременена соглашениями, заключенными в разное время и на разных условиях». Министр напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству в двухмесячный срок проверить наличие правовых оснований и соблюдение условий пользования религиозными организациями имуществом, которое находится на территории заповедника.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как оказалось, это было дипломатическое изложение сути решения СНБО, которое накануне, 1 декабря, Владимир Зеленский утвердил своим указом. Оно называется «Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций на Украине и применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Эксперты утверждают, что оно направлено на запрет «промосковской» УПЦ, следовательно — на изгнание её служителей из лавры. Согласно решению СНБО, в Раду поручено внести законопроект о запрете «аффилированных с центрами влияния в РФ религиозных организаций». Должна быть проведена экспертиза устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Депутаты партии «Европейская солидарность» сразу после подписания указа заявили, что уже разработали законопроект о запрете РПЦ на территории Украины, согласно которому и с УПЦ должны быть расторгнуты договоры об аренде, в первую очередь это должен сделать Национальный Киево-Печерский историко-культурного заповедник. Все эти факты дали основания советнику патриарха Московского и всея Руси и межведомственной рабочей группы РПЦ по координации помощи епархиям Донбасса и сопредельных территорий протоиерею Николаю Балашову сделать пессимистический вывод о ближайшей судьбе монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Судя по заявлениям Зеленского, по решениям недавнего СНБО Украины, по практическим действиям СБУ, угроза изгнания монахов из Киево-Печерской лавры, одной из важнейших святынь всего православного мира, является весьма реальной. Подготовка к такому событию активно ведется, — сообщил Балашов ТАСС.

Советник патриарха подчеркнул, что украинские власти зарегистрировали устав «параллельного монастыря» ПЦУ «Киево-Печерская лавра», который утверждён синодом ПЦУ ещё в мае нынешнего года. Теперь «раскольники» просят у заповедника «один из храмов верхней лавры» и помещения для «монашеской деятельности».

Фото: Alexander Farnsworth/picture alliance/Global Look Press

Перспектива: Единственной утешительной новостью для Московской патриархии стало то, что киевские власти не отменили регистрацию нижней лавры, находящейся под управлением УПЦ. Но тот же протоиерей Николай Балашов отметил, что в нынешних украинских политических условиях «можно ожидать быстрых дальнейших решений» не в пользу УПЦ. Православные эксперты полагают, что эти решения уже могут появиться к 25 декабря.

Доказать «церковно-каноническую связь с Московским патриархатом» киевским властям будет несложно, даже, например, потому, что предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий до сих пор официально остаётся постоянным членом Синода РПЦ. Избежать дальнейших притеснений и возбуждения уголовных дел у УПЦ вряд ли получится. Как это совсем недавно предсказывал Николай Балашов.