Полиция заблокировала вход в один из храмов Киево-Печерской лавры

Фото: Скриншот с видео/kievlavra.t.me

Украинская православная церковь сообщает, что силовики заперли священников и прихожан в храме Иконы Божией Матери «Живоносный источник» на территории Киево-Печерской лавры. В Telegram-канале религиозной организации опубликовано видео, на котором священники взаимодействуют с прихожанами через решетку.

Верующих причащали через решетку, — говорится в публикации УПЦ.

Адвокат Никита Чекман написал в своем Telegram-канале, что полиция требует от священнослужителей освободить храм. Также он прикрепил к сообщению фотографию изданного заповедником документа, согласно которому с 00:00 21 апреля вводится запрет на движение автомобилей и пребывание посетителей на территории Нижней лавры. Это объясняется необходимостью обеспечить работу комиссии украинского Министерства культуры по приему-передаче имущества.

Ранее силовые структуры и пожарные прибыли к Киево-Печерской лавре после сообщения о минировании. Спустя полтора часа они покинули здание и впустили в него прихожан.