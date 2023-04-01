Митрополита Павла отправили под домашний арест до 30 мая Суд назначил митрополиту Павлу два месяца круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета

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Шевченковский суд Киева избрал в качестве меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу круглосуточный домашний арест по месту жительства в селе Воронки Бориспольского района с ношением электронного браслета до 30 мая, сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua». Ходатайство прокуратуры в части запрета обращений к верующим при этом было отклонено. Сам митрополит по итогам заседания назвал действия прокуратуры печальными, передает украинское издание «Грати». По его данным, настоятель храма также сообщил, что ему предлагали перейти в раскольническую Православную церковь Украины.

Конечно, печально прокуроры поступили, — сказал наместник лавры, комментируя решение суда.

Адвокат митрополита Никита Чекман назвал решение незаконным. Защитник заявил, что будет подавать апелляцию.

Наместника Киево-Печерской лавры подозревают в разжигании религиозной розни и оправдании проведения российской спецоперации. Первый эпизод основан на публичном обращении митрополита от 29 марта 2023 года с высказываниями о нелегитимности раскольнической церкви. Второй эпизод основан на записи телефонного разговора митрополита с некой Тамарой Федюк от 8 мая 2022 года. При этом на заседании суда прокурор не привел ни одной дословной цитаты.

В РПЦ назвали преследование митрополита Павла «закономерным продолжением беззакония» украинских властей. Представитель Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что прокуроры добивались домашнего ареста наместника лавры по надуманным обвинениям.