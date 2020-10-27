Главу контрразведки Армении отправили в отставку

https://static.news.ru/photo/a4a49a58-1855-11eb-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: sns.am

Начальник управления контрразведки Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Ованнес Карумян отстранён от своей должности.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр СНБ. Причины увольнения там не называют.

26 октября президент Армении Армен Саркисян отправил в отставку командующего пограничными войсками СНБ Вагинака Саркисяна, на этом посту его сменил Арман Маралчян. А 8 октября своей должности директора СНБ лишился Аргишти Кярамян. Исполняющим его обязанности был назначен Микаел Амбарцумян, который возглавлял следственный департамент СНБ многие годы, а в августе 2020 года занял пост замглавы директора службы.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о госизмене военных в тылу. По его словам, солдат в Нагорном Карабахе подстрекают к предательству.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.