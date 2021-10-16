Главред «КП» раскрыл детали задержания журналиста Можейко

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в интервью телеканалу RTVI Развлечения сообщил что, предположительно, журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко остановили в Москве при регистрации на рейс в Варшаву и попросили вернуться в Минск, где он и был задержан 1 октября, однако официальной информации нет.

Вы должны покинуть территорию России, потому что вы нежелательная персона. Вы должны вернуться туда, откуда прибыли. Вы у нас откуда прибыли? Из Минска, вот туда и прибывайте, — пересказал возможный диалог между Можейко и российскими силовиками Сунгоркин, подчеркнув, что доподлинно не знает, как всё было на самом деле.

По его словам, инцидент нельзя назвать похищением журналиста спецслужбами, скорее, выдворением.

Сунгоркин также рассказал, что перед своей пропажей в России Можейко рассказал, что собирается отправиться в Варшаву к родителям.

1 октября Можейко был заключён под стражу белорусскими правоохранительными органами в рамках возбуждённого уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и ст. 369 (оскорбление представителя власти) УК Республики Беларусь.

Ранее журналист написал статью о погибшем во время перестрелки с сотрудниками КГБ IT-менеджере Андрее Зельцере. Во время его ареста также погиб силовик. В материале знакомые Зельцера положительно отзывались о нём. После выхода статьи Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту белорусской «Комсомольской правды».