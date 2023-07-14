Три министра Молдавии лишились постов из-за скандала Министры внутренних дел, инфраструктуры и образования Молдавии лишились постов из-за стрельбы в Кишиневе

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан на фоне скандала со стрельбой в аэропорту Кишинева на брифинге объявил об отставке трех министров. По его словам, которые приводит РИА Новости, постов лишатся глава МВД Анна Ревенко, министр инфраструктуры Лилия Дабижа, а также министр образования и исследований Анатолий Топалэ.

Три министра подали заявления об отставке — глава МВД Молдовы Анна Ревенко, глава Минобразования Анатолий Топалэ, глава Министерства инфраструктуры Лилия Дабижа, — сказал Речан.

Нападение на сотрудников аэропорта в Кишиневе произошло днем 30 июня. Силовики пытались вступить в переговоры с нападавшим, которым оказался гражданин Таджикистана Рустам Ашуров. После того как злоумышленник отказался от диалога, спецназ начал штурм помещения, в котором тот забаррикадировался с заложниками. Изначально ему отказали во въезде, после чего мужчина застрелил полицейского и сотрудника аэропорта.

В итоге нападавший был тяжело ранен, его госпитализировали, в больнице он умер от полученных травм.

Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в честь погибших сотрудников. Она также вынесла постановление о посмертном награждении Игоря Чофу, подполковника в отставке Службы государственной охраны, и Сергея Мунтяна, заместителя начальника пограничной полиции, медалями «За боевые заслуги».