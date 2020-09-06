Глава МВД Белоруссии рассказал о состоянии пострадавших силовиков

https://static.news.ru/photo/bc65fbcc-f074-11ea-a338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Во время акций протестов пострадали 30 силовиков. Они лежат в больницах с «тяжёлыми увечьями», заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Что касается моих военнослужащих и сотрудников, 30 из них по-прежнему с тяжёлыми увечьями находятся в госпитале и больницах, — отметил глава ведомства в интервью телеканалу СТВ.

Он подчеркнул, что власти окажут моральную и финансовую поддержку пострадавшим силовикам. По его словам, сотрудников правоохранительных органов «пытаются затроллить какими-то синяками», которые якобы появляются у протестующих после разгонов.

А я скажу так: когда с 9-го по 10-е восемь специально совершённых наездов, 11 пострадавших, у некоторых тройные переломы — слава богу, что все живы, — это можно сравнить с синяками? — задался вопросом Караев.

Он считает, что белорусская милиция самая гуманная и хладнокровная в мире.

Акции протеста в Белоруссии не стихают почти месяц. Их участники считают, что выборы президента, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы, победу на них одержал не Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Люди требуют отставки президента.

В Белоруссии 6 сентября проходит очередная акция протеста. Ранее выйти на «Марш единства» белорусов призвала экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. В Минске акция началась в 14:00 мск. Протестующие дошли до дворца Александра Лукашенко, где им преградили путь силовики. После этого неизвестные распылили около оцепления перцовый газ. Очевидцы утверждают, что в акции принимают участие не менее 100 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что в Гродно протестующие вступили в противостояние с ОМОНом. В какой-то момент кто-то из протестующих распылил слезоточивый газ.