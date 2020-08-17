Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

https://static.news.ru/photo/76265a22-e0a6-11ea-aeaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Владимир Караник.

По его словам, одной из жертв является погибший в Минске. Информацию о второй жертве министр не привёл, сообщает портал Tut.by.

Всего в больницах находятся 158 человек. У троих пострадавших тяжёлые травмы, остальные — в стабильном состоянии, заявил Караник.

Первым погибшим стал 34-летний предприниматель Александр Тарайковский. По версии силовиков, у него в руках взорвалось взрывное устройство, которое он хотел бросить в правоохранителей. Вдова мужчины утверждает, что он ушёл из дома в шортах, футболке и с телефоном. Она не верит в версию силовиков. Тарайковский был ранее судим за нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть. Он отсидел семь лет в тюрьме.

Акция протеста врачей, которые требуют остановить насилие и пустить медиков к задержанным в СИЗО, проходит у здания Минздрава страны. Также протестующие выступают за проведение новых президентских выборов.

Очередные выборы главы государства прошли в стране 8 августа. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. С 9 августа в стране проходят массовые протесты. Люди выходят на улицы, поскольку считают, что выборы были сфальсифицированы.

NEWS.ru писал, что оппозиция Белоруссии опубликовала состав координационного совета, который должен контролировать передачу власти. В настоящий момент в его составе 36 человек.