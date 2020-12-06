Генштаб Белоруссии заявил о полётах авиации НАТО у границ РБ

https://static.news.ru/photo/382d1654-37f2-11eb-a064-fa163e074e61_660.jpg Руслан Косыгин Фото: mil.by

Начальник главного управления генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил об активности стран НАТО у границ республики. По его словам, Североатлантический альянс сохраняет высокий уровень разведывательной деятельности и полётов боевой авиации у границы.

Продолжается наращивание возможностей по ведению разведки, в том числе против нашего государства, — сказал он.

Косыгин рассказал о завершающем этапе и совершенствовании системы НАТО AGS, функционирующей в рамках реализации задач разведки стратегического уровня.

Сохранён высокий уровень разведывательной деятельности и полетов боевой авиации вблизи государственной границы с Республикой Беларусь, — заявил он в эфире телеканала СТВ.

Он отметил, что летательные аппараты НАТО, в том числе стратегические, как Global Hawk, не снижают интенсивность полётов. Каждую неделю совершается 25 полётов, что позволяет вести «постоянную разведку против» Белоруссии.

Анализ замыслов проведённых учений, порядка их проведения позволяет практически со стопроцентной уверенностью говорить о том, что противник, который рассматривался — это Союзное государство — Республика Беларусь и Российская Федерация, — заключил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в НАТО создаётся «военная группировка для захвата западных земель Белоруссии».

В Белоруссии почти четыре месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.