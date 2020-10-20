Генеральный прокурор Киргизии подал в отставку

https://static.news.ru/photo/63bbeaac-1367-11eb-a8d5-fa163e074e61_660.jpg Откурбек Джамшитов Фото: Жогорку Кенеш Кыргызской Республики

В Киргизии продолжаются кадровые перемены на высших государственных должностях. В отставку подал генеральный прокурор Откурбек Джамшитов.

О намерении Джамшитова покинуть свой пост сообщают местные СМИ. Его отставка, правда, пока не утверждена — сегодня, 21 октября, этот вопрос будет рассмотрен парламентом республики на заседании в госрезиденции «Ала-Арча».

Джамшитов занимал должность генпрокурора с апреля 2018 года. Наиболее вероятным его преемником является депутат Курманкул Зулушев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров официально принял президентские полномочия. Он взял на себя руководство страной после отставки главы государства Сооронбая Жээрбекова, который принял решение уйти на фоне протестов. Граждане Киргизии не согласны с результатом прошедших 4 октября парламентских выборов.

Стоит отметить, что, согласно действующему закону, и.о. президента не может выдвигать свою кандидатуру на президентские выборы. Жапаров допускал, что сделает это в том случае, если в законодательстве произойдут соответствующие изменения.