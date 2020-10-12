Евросоюз намерен помочь Киргизии провести повторные выборы

https://static.news.ru/photo/e7b62514-0c84-11eb-862a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman/Global Look Press

Европейский союз готов рассмотреть возможность оказания помощи Киргизии, в том числе в проведении повторных парламентских выборов. ЕС выразил поддержку президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Пресс-служба киргизского лидера опубликовала послание Верховного комиссара ЕС по иностранным делам Жозеля Борреля, в котором тот подчеркнул, что Жээнбеков признается «единственным конституционным лидером, а также легитимным институтом в стране». Боррель отметил, что верит в способность Жээнбекова урегулировать кризисную ситуацию в Киргизии при поддержке политических сил, гражданского общества и молодёжи.

Помимо этого, в послании говорится о готовности Евросоюза рассмотреть возможность оказания помощи Киргизии, в том числе и в проведении повторных парламентских выборов. Стоит заметить, что оказать содействие республике может также Организация объединенных наций (ООН), об этом ранее сообщал ряд СМИ.

Сам же Жээнбеков заявлял, что готов добровольно уйти в отставку. Но это, по его словам, может произойти только после того, как республике установится порядок и «ситуация будет возвращена в правовое русло». NEWS.ru 12 октября сообщал, что к отставке Жээнбекова призвал его предшественник на посту президента — Алмазбек Атамбаев, бывший главой Киргизии с 2011 по 2017 год.

Кризис в Бишкеке разразился после того, как 4 октября в стране прошли парламентские выборы. Участники протестов выражают недовольство и несогласие с итогами голосования. Предварительные результаты показали, что 11 политических объединений не сумели преодолеть необходимый порог в 7 процентов для попадания в парламент. Прошли же в него лишь проправительственные и центристские партии. Центризбирком Киргизии признал результаты выборов недействительными, дата повторного голосования будет объявлена до 6 ноября.